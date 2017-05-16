Полиция в Черкасской области задержала за взятку главу врачебной комиссии, - Луценко - ФОТО

Национальная полиция и Службой безопасности Украины во вторник, 16 мая, задержала главу врачебно-квалификационной комиссии коммунального учреждения "Городищенское территориальное медицинское объединение".
Врач попался на горячем во время получения взятки. Он требовал и получил 75 тысяч гривен от участника антитеррористической операции за содействие в оформлении комиссией медицинских документов, которые дают право на получение группы инвалидности.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, чиновник задержан и сейчас суд готовит ему меру пресечения.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области сотрудники Службы безопасности задержали инспектора таможни. Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Он требовал у предпринимателя 400 долларов.