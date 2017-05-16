Полиция Львовской области задержала инспектора таможни

Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Он требовал у предпринимателя 400 долларов.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в области, за указанную сумму взяточник обещал оформление товаров, ввозившихся в Украину по минимальной стоимости.

Полиция провела обыски в служебном кабинете инспектора и обнаружила там 3,2 тысячи долларов, происхождение которых сейчас устанавливают.

По указанному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области полиция задержала директора коммунального предприятия "Управление рынками" одного из городских советов области. Чиновник попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, взяточник требовал 80 тысяч гривен за 33 квадратных метра земли, на котором предприниматель хотел разместить магазин.