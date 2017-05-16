09:15 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция Львовской области задержала инспектора таможни

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности задержали инспектора таможни.

Полиция Львовской области задержала инспектора таможни

Чиновник попался на горячем во время получения взятки. Он требовал у предпринимателя 400 долларов.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ в области, за указанную сумму взяточник обещал оформление товаров, ввозившихся в Украину по минимальной стоимости.

Полиция провела обыски в служебном кабинете инспектора и обнаружила там 3,2 тысячи долларов, происхождение которых сейчас устанавливают.

По указанному факту открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение неправомерной выгоды.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепропетровской области полиция задержала директора коммунального предприятия "Управление рынками" одного из городских советов области. Чиновник попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, взяточник требовал 80 тысяч гривен за 33 квадратных метра земли, на котором предприниматель хотел разместить магазин.


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