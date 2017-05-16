Полиция Днепропетровской области задержали чиновника горсовета

Чиновник попался во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, взяточник за требование 80 тысяч гривен за 33 квадратных метра земли, на котором предприниматель хотел разместить магазин.

Сотрудники Нацполиции задержали мужчину при получении взятки. Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Злоупотребление влиянием.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, прокуратура Киевской области задержала на взятке в размере пять тысяч гривен старшего сержанта взвода № 1 роты обеспечения безопасности дорожного движения Управления превентивной деятельности Главного управления Нацполиции.