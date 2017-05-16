Подозреваемый в организации убийства Сергиенко ранее был руководителем охраны одного из депутатов, - Луценко

Это гражданин Мельник, который в 2014 году руководил охраной одного из народных депутатов, а после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, сейчас проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об аресте.

Вместе с тем глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что сотрудники полиции действовали профессионально и оперативно. Злоумышленник даже не успел оказать сопротивление. По его словам, 47-летнего уроженец Винницкой области причастен к совершению ряда других преступлений.

Он был объявлен в розыск по по статьям Уголовного Кодекса Украины Умышленное уничтожение или повреждение имущества, Незаконное лишение свободы или похищение человека и Умышленное убийство. Сейчас задержанного доставили в Главное управление Национальной полиции Украины в Черкасской области где будет продолжено расследование дела, - пояснил глава Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пресс-служба прокуратуры Черкасской области сообщает, что сегодня в Киеве правоохранители задержали организатора резонансного похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко.