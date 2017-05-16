13:23 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около Донецка террористы частично заняли "серую зону"

Террористы сегодня – 16-го мая – отчасти сумели занять т.н. серую зону.

Около Донецка террористы частично заняли

Серая зона была занята террористами со стороны н.п. Донецк, при этом атака террористических группировок была в итоге остановлена десантниками от Украины. Эти сведения распространили в штабе АТО 16-го числа.

В штабе при этом также уточнили, что недавно десантники смогли остановить попытки террористов продвинуться далее - оккупанты смогли занять новые позиции в т.н. "серой зоне" около Песков, что около оккупированного Донецка. Вначале террористы начали стрелять из оружия, потом в ход пошла артиллерия.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке Украины в выходные заметили около 1400 взрывов.


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