Около Донецка террористы частично заняли "серую зону"

Серая зона была занята террористами со стороны н.п. Донецк, при этом атака террористических группировок была в итоге остановлена десантниками от Украины. Эти сведения распространили в штабе АТО 16-го числа.

В штабе при этом также уточнили, что недавно десантники смогли остановить попытки террористов продвинуться далее - оккупанты смогли занять новые позиции в т.н. "серой зоне" около Песков, что около оккупированного Донецка. Вначале террористы начали стрелять из оружия, потом в ход пошла артиллерия.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке Украины в выходные заметили около 1400 взрывов.