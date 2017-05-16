На сайте президента Украины исчезла кнопка "ВКонтакте"

Обращается внимание, что теперь в ряду доступных для репостов кнопок остались лишь Фейсбук, Твиттер и Гугл.

И если раньше сайт главы государства в этой части выглядел так:

То теперь он имеет другой вид:

Ранее УРА-Информ сообщал, что глава государства Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".