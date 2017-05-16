На сайте президента Украины исчезла кнопка "ВКонтакте"

"УРА-Информ" сообщает, что на сайте президента Украины Петра Порошенко исчезла кнопка для распространения информации в социальную сеть "ВКонтакте".
Обращается внимание, что теперь в ряду доступных для репостов кнопок остались лишь Фейсбук, Твиттер и Гугл.
И если раньше сайт главы государства в этой части выглядел так:
То теперь он имеет другой вид:
Ранее УРА-Информ сообщал, что глава государства Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".