11:19 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за выходные зафиксировано 1400 взрывов

Спецмиссия ОБСЕ сейчас все так же занимается фиксацией нарушений режима тишины в восточных украинских регионах.

На Донбассе за выходные зафиксировано 1400 взрывов

Согласно сообщению – 13-го и 14-го мая специалисты заметили около 1470 взрывов. Эти сведения представлены в отчете ОБСЕ, что был обнародован на принадлежащем миссии сайте.

Таким образом, специалисты 12-го и 13-го мая заметили рост числа обстрелов на востоке, примерно 560 взрывов - в том числе. Кроме прочего, ночью 14-го мая замечено снижение числа нарушений перемирия. 13-го мая замечено 370 взрывов.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле нынешнего года был замечен обстрел беспилотника, принадлежащего ОБСЕ – из стрелкового оружия.


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