На Донбассе за выходные зафиксировано 1400 взрывов

Согласно сообщению – 13-го и 14-го мая специалисты заметили около 1470 взрывов. Эти сведения представлены в отчете ОБСЕ, что был обнародован на принадлежащем миссии сайте.

Таким образом, специалисты 12-го и 13-го мая заметили рост числа обстрелов на востоке, примерно 560 взрывов - в том числе. Кроме прочего, ночью 14-го мая замечено снижение числа нарушений перемирия. 13-го мая замечено 370 взрывов.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле нынешнего года был замечен обстрел беспилотника, принадлежащего ОБСЕ – из стрелкового оружия.