На Донбассе в понедельник ранены двое украинских военных - ВИДЕО

За прошедшие сутки в зоне антитеррористической операции было зафиксированы 37 обстрелов со стороны боевиков. В результате таких действий были ранены двое украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр АТО, опубликованных сегодня утром на официальной страничке штаба в социальной сети, на приморском направлении за сутки было зафиксировано 12 вражеских обстрелов. Боевики больше всего стреляли по опорным пунктам в районе Широкино.

Тут враг использовал в основном стрелковое оружие. Неподалеку Гнутово противник прицельно бил из автоматических станковых гранатометов. А на участке линии разграничения, расположенной ближе к временно оккупированному Донецку, противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по позициям вблизи Красногоровки и Новомихайловки.

На Донецком направлении чаще всего обстреливали Авдеевку.Тут противник в основном бил из минометы, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Из таких же средств поражения боевики вели огонь по украинским позициям в районе Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Майорска и Зайцево. Кроме того, у Зайцево незаконные вооруженные формирования били из минометов.

На Луганском направлении зафиксировано десять эпизодов применения боевиками оружия. На этом направлении противник наиболее активно использовал артиллерийские системы калибра. Противник бил из минометов по опорным пунктам вблизи Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Неподалеку Троицкого боевики также применили ствольную артиллерию калибра 122 мм. В то же время, в районе этих же населенных пунктов противник вел огонь и из легкого вооружения - гранатометов, пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщает, что за прошедшие сутки боевики выпустили более 140 мин и 10 танковых снарядов на донецком направлении.