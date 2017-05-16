Львовский мусор до Червонограда не доехал, отходы выбросили под городом

Несколько тонн отходов вывалили просто на дороге в самого подъезда к городу. Как сообщают местные журналисты, ранее Червоноград согласился принимать мусор из Львова, однако цивилизованным путем.

Вместе с тем местные власти предполагают, что Львов просто не хочет платить и, в результате, мусор выбросили прямо на дорогу. По словам первого заместителя городского головы Червонограда Дмитрия Балко, за последние шесть днем город принимал ежедневно машины со Львова и готов принимать десять тонн в течение двух лет - до 19 апреля 2019 года.

За каждую ввезенную тона Львов должен заплатить субвенцию местном бюджете в размере одна тысяча сто тридцать три гривны, - пояснил он, добавив, что местные жители нашли остатки документов, подтверждающие - это львовский мусор.

Кто выбросил отходы и у кого теперь требовать компенсацию - разбирается полиция, подытожил чиновник, отметив, что червоноградские активисты обещают заблокировать въезд для львовских мусоровозов на свой полигон в том случае, если нелегально выброшенный мусор не уберут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Червонограде Львовская область будет построен мусоросжигательный завод. Его строительством займется Китайская компания Grand blue.

Пресс-служба Львовской областной государственной администрации сообщила, что китайцы намерены возвести завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии.