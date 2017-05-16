01:30 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовский мусор до Червонограда не доехал, отходы выбросили под городом

Львовский мусор был обнаружили возле города Червоноград Львовской области.

Львовский мусор до Червонограда не доехал, отходы выбросили под городом

Несколько тонн отходов вывалили просто на дороге в самого подъезда к городу. Как сообщают местные журналисты, ранее Червоноград согласился принимать мусор из Львова, однако цивилизованным путем.

Вместе с тем местные власти предполагают, что Львов просто не хочет платить и, в результате, мусор выбросили прямо на дорогу. По словам первого заместителя городского головы Червонограда Дмитрия Балко, за последние шесть днем город принимал ежедневно машины со Львова и готов принимать десять тонн в течение двух лет - до 19 апреля 2019 года.

За каждую ввезенную тона Львов должен заплатить субвенцию местном бюджете в размере одна тысяча сто тридцать три гривны, - пояснил он, добавив, что местные жители нашли остатки документов, подтверждающие - это львовский мусор.

Кто выбросил отходы и у кого теперь требовать компенсацию - разбирается полиция, подытожил чиновник, отметив, что червоноградские активисты обещают заблокировать въезд для львовских мусоровозов на свой полигон в том случае, если нелегально выброшенный мусор не уберут.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Червонограде Львовская область будет построен мусоросжигательный завод. Его строительством займется Китайская компания Grand blue.

Пресс-служба Львовской областной государственной администрации сообщила, что китайцы намерены возвести завод мощностью 320 тонн в сутки с выработкой тепловой и электрической энергии.


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