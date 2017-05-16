Компания "Яндекс.Украина" прокомментировала решение Порошенко о запрете российских интернет-ресурсов и соцсетей

Была обрадована следующая информация:

"Яндекс развивает свои сервисы для Украины с 2005 года. Больше 12 лет мы делаем украинский поиск, карты украинских городов, навигацию, образовательные проекты и ещё несколько десятков разных проектов. Всё это время наша украинская команда работает в строгом соответствии с законодательством Украины, вкладывает все свои усилия в создание качественных продуктов.

К сожалению, решение о санкциях касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль."

Ранее УРА-Информ сообщал, что Указом президента Порошенко было решено запретить в Украине использования таких продуктов как Вконтакте, Одноклассники и Яндекс. Также санкции каснулись ООО "Мейл.Ру Украина" и акционерного общества "Лаборатория Касперского".