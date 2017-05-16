ГПУ заподозрила бывших сотрудников "ПриватБанка" в махинациях

Это повлекло, по мнению следователей ГПУ, нанесение банку более чем на 137 миллионов гривен ущерба. Как сказано в постановлении Печерского районного суда по делу N757/23154/17-к от 14 мая, в рамках досудебного расследования в уголовном дела следователи установили, что бывшие должностные лица "ПриватБанка", несмотря на требования действующего законодательства и зная о запретах на проведение активных операций со связанными с банком лицами, продолжали растрату денежных средств в особо крупных размерах.

В частности, следствием 15 декабря прошлого года в банк поступило сообщение от Национального банка Украины о том, что компания Claresholm Marketing признана связанным с банком лицом, операции с которыми были запрещены регулятором еще в конце февраля 2015 года. Однако должностные лица ПриватБанка 15 и 16 декабря подписали с этой компанией кредитные договоры, в результате чего нанесли финучреждению материальный ущерб в особо крупных размерах.

Были также подписаны договора с такими связанными лицами, как компания "Иностранные инвестиции Новофарм" и СК "Ингосстрах". На счета последней были переведены более 137 миллонов гривен в качестве "индексированного вознаграждения", - пояснили в ГПУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее ГПУ заподозрила экс-руководство "ПриватБанка" в махинациях с кредитами на 373 миллионов гривен.