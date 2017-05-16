Боевики обстреляли Авдеевку, поврежден жилой дом - ФОТО

Под огнем оказалась старая часть Авдеевки. В результате таких действий в старой части города поврежден дом. Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области, во время артобстрела один из снарядов попал прямо во двор частного домовладения по улице Соборной.

В доме выбиты окна, осколками повреждены стены и крыша. В полиции также отметили, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

Правоохранители сейчас выясняют, есть ли другие повреждения в результате обстрела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил сегодня, что за прошедшие сутки на луганском направлении боевики шесть раз применяли тяжелое вооружение, выпустив при этом около 65 мин и несколько снарядов.