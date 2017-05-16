18:01 16.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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65 мин было выпущено в зоне АТО

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник передает, что за прошедшие сутки на луганском направлении боевики шесть раз применяли тяжелое вооружение, выпустив при этом около 65 мин и несколько снарядов.

65 мин было выпущено в зоне АТО

В сообщении говорится, что на луганском направлении зафиксировано 10 вражеских вооруженных провокаций. В шести случаях применено тяжелое оружие. Всего выпущено около 65 мин.

Также, по словам Мотузяника, два мощных обстрела произошли в Троицком и Новозвановке. Во время каждого из них оккупанты применили тяжелое вооружение и при этом выпустили от 20 до 40 боеприпасов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что два тайника с гранатометами в зоне АТО нашла СБУ.


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