65 мин было выпущено в зоне АТО

В сообщении говорится, что на луганском направлении зафиксировано 10 вражеских вооруженных провокаций. В шести случаях применено тяжелое оружие. Всего выпущено около 65 мин.

Также, по словам Мотузяника, два мощных обстрела произошли в Троицком и Новозвановке. Во время каждого из них оккупанты применили тяжелое вооружение и при этом выпустили от 20 до 40 боеприпасов.

Ранее УРА-Информ сообщал, что два тайника с гранатометами в зоне АТО нашла СБУ.