Во Львове накопилось более семи тысяч тонн отходов, - Садовый

Его некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется. Об этом в понедельник, 15 мая, на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

По его словам, отходы лежат на земле, их, имея в Украине тысячи полигонов, некуда вывозить. Все говорят, что проблем нет, меморандум подписали и все решили. Однако, к сожалению, документ не работает в том объеме, в котором мы ожидали, - пояснил городской голова, добавив, что только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов в сутки.

Вместе с тем Садовый заверил, что сегодня звонил вице-премьеру Владимиру Кистиону, а позднее провел встречи с руководством областного совета и областной госадминистрации.

Если государство будет держать слово то вопрос можно решить, а если нет – нужно принимать совсем иные меры, - заявил он, подчеркнув, что готов объявить чрезвычайное положение, но такое решение может принимать только государство

Напомним, 21 апреля 20 городов Львовской области согласились принимать мусор из Львова в течение двух лет.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды, 26 апреля, ни один город, которые должны были забрать себе львовский мусор, не подписал соглашение о приеме мусора из Львова.