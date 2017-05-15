Власти Йемене ввели ЧП в связи со вспышкой холеры

Такие меры в воскресенье, 14 мая, приняты в связи со вспышкой холеры. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Йемена, врачи призвали гуманитарные организации, а также других доноров помочь стране справиться с эпидемией и предотвратить "беспрецедентное бедствие".

Вместе с тем в Организации Объединенных Наций отмечает, что система здравоохранения в Йемене сильно деградировала за более чем два года войны и теперь в стране работают лишь несколько медицинских учреждений. В связи с этим две трети населения не имеет доступа к безопасной питьевой воде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Йемене за период с 27 апреля по 13 мая от холеры умерли 115 человек. Также в 14 провинциях Йемена выявлены более 8,5 тысяч человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание, по сравнению с 2,3 тысяч случаев в десяти провинциях за прошедшую неделю.