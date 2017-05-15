В Сумах неизвестные избили депутата городского совета

Сейчас он находится в тяжелом состоянии в нейрохирургическом отделении областной больницы. Об этом на своей старичке в Facebook сообщил глава сумской областной государственной администрации Николай Клочко.

Он также рассказал, ссылаясь на слова жены потерпевшего, что депутата били жестоко по голове, скорее всего битами. Вместе с тем главный врач больницы заверил, что делается все возможное для Вячеслава, состояние которого тяжелое.

Клочко также отметил, что в местной полиции ему сообщили, что по горячим следам задержали одного из вероятных нападающих. Пора кончать с бандами на улицах нашего города. Сегодня все правоохранители получат соответствующие поручения, - добавил глава ОГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области мужчина, совершил двойное убийство и "спрятался" от полиции в психбольнице. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного дела по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное убийство двух лиц. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.