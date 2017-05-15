В СБУ заявили о причастности Азарова к организации протестов в Ровно

Организатором этих провокаций стал "Комитет спасения Украины", которым руководит бывший премьер-министр Украины Николая Азарова. Об этом в понедельник, 15 мая, на брифинге в Киеве заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

По его словам, СБУ провела комплекс мер и заблокировала деятельность российских спецслужб на территории Украины. Основную роль в ней играют действительно спецслужбы Российской Федерации, однако им помогают люди, которые в свое время, после Революции Достоинства, покинули Украины, - пояснил Грицак, добавив, что это уже стало системным явлением и такие случаи не единичны.

Он также подчеркнул, что российские спецслужбы отслеживает возникающие в Украине проблемы и использует их в качестве основы для проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

В частности, по словам главы ведомства, 10 мая по указанию Дульского была попытка

собрать массовку для блокирования здания Ровенской ОГА под лозунгом борьбы с янтарной мафией. Все факты задокументированы и установлено, что "Комитете спасения Украины", который возглавляет Азаров передал через курьера для организаторов акции четыре тысячи долларов. За участие в акции студентам платили по 200 гривен, - сказал Грицак, пояснив, что задержан один из местных жителей и двух приезжих организаторов, которые подтвердили все факты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая здание Ровенской ОГА заблокировали протестующие, которые требуют импичмента президента Порошенко, перевыборов в Раду, а также легализации добычи янтаря в регионе. В руках у активистов плакаты "Перевыборы президента", "Ковальчука в отставку", "Янтарь народу".