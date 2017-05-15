В СБУ заявили о причастности Азарова к организации протестов в Ровно

Организаторами акции протеста, которые прошли под зданием Ровненской областной государственной администрацией, был лидер так называемой украинской праворадикальной организации "Наждак" Николай Дульский.
Организатором этих провокаций стал "Комитет спасения Украины", которым руководит бывший премьер-министр Украины Николая Азарова. Об этом в понедельник, 15 мая, на брифинге в Киеве заявляет глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
По его словам, СБУ провела комплекс мер и заблокировала деятельность российских спецслужб на территории Украины. Основную роль в ней играют действительно спецслужбы Российской Федерации, однако им помогают люди, которые в свое время, после Революции Достоинства, покинули Украины, - пояснил Грицак, добавив, что это уже стало системным явлением и такие случаи не единичны.
Он также подчеркнул, что российские спецслужбы отслеживает возникающие в Украине проблемы и использует их в качестве основы для проведения акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.
В частности, по словам главы ведомства, 10 мая по указанию Дульского была попытка
собрать массовку для блокирования здания Ровенской ОГА под лозунгом борьбы с янтарной мафией. Все факты задокументированы и установлено, что "Комитете спасения Украины", который возглавляет Азаров передал через курьера для организаторов акции четыре тысячи долларов. За участие в акции студентам платили по 200 гривен, - сказал Грицак, пояснив, что задержан один из местных жителей и двух приезжих организаторов, которые подтвердили все факты.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 мая здание Ровенской ОГА заблокировали протестующие, которые требуют импичмента президента Порошенко, перевыборов в Раду, а также легализации добычи янтаря в регионе. В руках у активистов плакаты "Перевыборы президента", "Ковальчука в отставку", "Янтарь народу".