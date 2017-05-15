В понедельник во многих областях Украины пройдут дожди

Однако в южных, восточных, ночью и в Днепропетровской области ожидаются дожди, грозы и порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 метров за секунду. Температура днем поднимется до 16-21 градуса.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-20 градусов.

В центральных областях осадков не ожидается. Температура воздуха в среднем по региону днем составит 18-20 теплых градусов. Ночью будет от 6 до 8 градусов выше нуля.

На севере страны в понедельник ожидается без осадков. Температура воздуха в среднем по региону днем поднимется до отметки в 18-20 градусов. Ночная температура воздуха составит 5-7 теплых градусов.

В городах восточной Украины синоптики прогнозирую сильный дождь. Температура воздуха днем тут поднимется до 14-16 градусов выше нуля. Ночью будет от 10 до 12 градусов.

В западной части ожидается без осадков. Температура воздуха в регионе составит 17-19 теплых градусов. Ночью столбики термометров покажут от 6 до 8 теплых градусов.

В южных областях синоптики обещают дожди - сильные. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса. Ночью будет до 11-13 градусов выше нуля.