В Минске завершилось встерча Трехсторонней контактной группы

Основной темой сегодняшней повестки дня были итоги верификации лиц, которые совершили преступления, но которых нельзя помиловать в рамках законодательства ради освобождения украинских заложников. Об этом в понедельник, 15 мая, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она также отметила, что сегодня на заседании украинская сторона в очередной раз выразила глубокую обеспокоенность агрессией, которой продолжают подвергаться сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории не подконтрольных Украине. Украина возмущена фактом сексуальных домогательств со стороны вооруженных людей, которые понесла женщина-сотрудник миссии.

Инцидент должен быть расследован, а виновные - строго наказаны, - написала Олифер, добавив, что безопасность членов СММ это неотъемлемая составляющая выполнения Минских договоренностей, так же как и установка полноценного устойчивого режима прекращения огня, вывод российских военных подразделений с территории Украины, контроль над границей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее контактная группа договорилась о прекращении огня с 1 апреля. Президент Порошенко дал соответствующее поручение Генштаба и Минобороны. Глава государства накануне заявил, что с апреля количество обстрелов в зоне АТО сократилась втрое. Вместе с тем ситуация на Донбассе в мае обострилась.