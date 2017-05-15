В МИД призвали украинцев воздержаться от поездок в Йемен

Об этом сообщается на странице консульской службы МИД Украины в Twitter.

"В связи с обострением ситуации с безопасностью в Йеменской Республике, активизацией террористической деятельности, вспышкой эпидемии заболевания холерой рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен, а тем, кто все еще находится в этой стране, в ближайшее время покинуть ее территорию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что несоблюдение данных рекомендаций угрожает жизни граждан, поскольку йменские органы власти не способны гарантировать безопасность и правопорядок на всей территории страны.

Кроме того, в случае угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно сообщать об этом на "горячую линию" посольства Украины в Королевстве Саудовская Аравия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жертвами вспышки холеры в Йемене уже стали 115 человек. Так, в 14 провинциях страны выявлено больше 8500 человек, у которых наблюдается подозрение на заболевание.