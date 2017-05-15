15:55 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Днепре разоблачили три онлайн-порностудии

В пресс-службе полиции Днепропетровской области сообщили, что правоохранителями было раскрыто  три онлайн-порностудий.

В Днепре разоблачили три онлайн-порностудии

В сообщении говорится, что деятельность подпольных порностудий была прекращена полицией.

Сообщается, что по месту незаконной деятельности правоохранители изъяли 13 рабочих компьютеров, 13 LCD телевизоров диагональю 32 см и веб-камеры стоимостью 300 тысяч гривен.

Также во время проведения обысков полицейские застали на месте 13 девушек в возрасте от 18 до 30 лет, которые занимались предоставлением секс услуг в режиме онлайн.

В пресс-службе рассказали, что в среднем один день работы студии приносил их организатору в среднем 350 долларов США.

Относительно организатора такого бизнеса открыто уголовное производство по ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Киевщине полицейского поймали на взятке.


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