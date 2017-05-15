16:29 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" запустит новый поезд в Польшу

Пресс-центр Укразализныци сделал сообщение о том, что украинские и польские железнодорожники согласовывают график движения нового поезда “Ковель — Хелм”.

В сообщении говорится, что обсуждаются детали графика движения этого поезда, в частности, для удобных пересадок на другие поезда. Рассматривается возможность пересадки с № 667 Черновцы - Ковель, № 97 Киев - Ковель, № 83 Одесса - Ковель, а обратно из Хелма пересадка на поезд № 98 Ковель - Киев и пригородные поезда, которые отправляются из Ковеля вечером.

Также сообщается, что железнодорожники работают с пограничной и таможенной службами, согласовывая процедуру пересечения границы, чтобы пассажиры имели возможность попасть в Польшу максимально быстро.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Молдове из-за непогоды полностью остановилась железная дорога.


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