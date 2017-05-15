Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на реках Украины

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Так, в связи с ожидаемыми сильными осадками ожидается рост уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

В первой половине дня 15 мая также ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста (максимальные расходы 220-325 м3/с), без негативных последствий.

Таким образом, Укргидрометцентр призывает быть крайне внимательными и осторожными на воде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 15 мая, на большей территории Украины погодные условия начнут улучшаться – дожди прекратятся и потеплеет на несколько градусов.