Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды на реках Украины

Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины в течение 15 - 16 мая 2017 года.
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Так, в связи с ожидаемыми сильными осадками ожидается рост уровней воды на участке Прута Коломыя-госграница и участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий.
В первой половине дня 15 мая также ожидается прохождение максимального уровня воды на р. Прут в створе гидрологического поста Черновцы высотой 145-195 см над нулем поста (максимальные расходы 220-325 м3/с), без негативных последствий.
Таким образом, Укргидрометцентр призывает быть крайне внимательными и осторожными на воде.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в понедельник, 15 мая, на большей территории Украины погодные условия начнут улучшаться – дожди прекратятся и потеплеет на несколько градусов.