14:14 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Шестеро военных получили ранения в зоне АТО

Спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко во время брифинга сообщил, что за прошедшие сутки в зоне АТО получили ранения шесть военных, среди которых есть женщина.

Шестеро военных получили ранения в зоне АТО

В сообщении говорится, что за минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако шестеро военнослужащих получили травмы и ранения.

Также сообщается, что одна из раненых - женщина-военнослужащий и ее состояние довольно тяжелое.

Отмечено, что всего огонь по украинским позициям открывался 49 раз за прошедшие сутки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что днем ранее  боевики обстреляли украинские позиции 54 раза. 


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