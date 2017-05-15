Шестеро военных получили ранения в зоне АТО

В сообщении говорится, что за минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, однако шестеро военнослужащих получили травмы и ранения.

Также сообщается, что одна из раненых - женщина-военнослужащий и ее состояние довольно тяжелое.

Отмечено, что всего огонь по украинским позициям открывался 49 раз за прошедшие сутки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что днем ранее боевики обстреляли украинские позиции 54 раза.