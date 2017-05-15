Россия требует введения особого статуса для Донбасса, - Грызлов

Российская Федерация последовательно настаивает на скорейшем разведении сил и средств сторон в Станице Луганская. Об этом после заседания сообщил журналистам представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

По его словам, российская сторона также настаивает на скорейшем обмене пленных по схеме "всех на всех". Сегодня обсуждались все направления нашей работы. Особое внимание уделено было гуманитарной составляющей и вопросам безопасности. Позиция контактной группы остается неизменной: альтернативы минским соглашениям не существует, - заявил Грызлов.

Напомним, так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает порядок действий, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории оккупированного Донбасса, а затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведенные выборы европейским стандартам.

Как сообщал УРА-Информ, основной темой сегодняшней повестки дня в Минске были итоги верификации лиц, которые совершили преступления, но которых нельзя помиловать в рамках законодательства ради освобождения.