Посольство США выразило соболезнование Украине в связи с гибелью мирных жителей в зоне АТО

В сообщении говорится следующее: “Мы мысленно с жителями Авдеевки, жертвами и 2 детьми, которые потеряли всю семью из-за российской агрессии в восточной Украине. Война должна остановиться”.

Ранее стало известно, что в результате обстрела частного сектора в Авдеевке погибли три женщины и один мужчина.

Также УРА-Информ сообщал, что за минувшие сутки в зон АТО было выпущено более десяти танковых снарядов. выпущено в зоне АТО боевиками.