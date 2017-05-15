Обстрелы на Донбасс не прекращаются, ранены шесть украинских военнослужащих - ВИДЕО

По Павлополю боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Талаковке – из вооружения БМП.
На Луганском направлении на протяжении прошедших суток зафиксировано девять эпизодов применения боевиками оружия. Вечером российско-террористические войска из миномета обстреляли украинских воинов врозле Троицкого.
По нашему опорному пункту в районе Станицы Луганской били из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружения и гранатометов вели огонь неподалеку Валуйского.
На Донецком направлении основная огневая активность боевиков была сосредоточена на Авдеевке и ее окрестностях. Тут была зафиксирована стрельба из минометов крупного калибра, а также из более легкого вооружения.
Напомним, террористические войска РФ не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта в зоне АТО. За прошлые сутки они открывали огонь 54 раза.