Обстрелы на Донбасс не прекращаются, ранены шесть украинских военнослужащих - ВИДЕО

За последние сутки, воскресенье, 14 мая, противник 49 раз открывал огонь по украинским позициям. В результате инцидента были ранены шестеро украинских военнослужащих.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, вчера после шести часов вечера боевики на Приморском направлении 20 раз стреляли на украинским населенным пунктам. Так из минометов было обстреляно Водяное, а из стрелкового оружия - Широкино, Гнутово и Новотроицкое.

По Павлополю боевики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по Талаковке – из вооружения БМП.

На Луганском направлении на протяжении прошедших суток зафиксировано девять эпизодов применения боевиками оружия. Вечером российско-террористические войска из миномета обстреляли украинских воинов врозле Троицкого.

По нашему опорному пункту в районе Станицы Луганской били из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружения и гранатометов вели огонь неподалеку Валуйского.

На Донецком направлении основная огневая активность боевиков была сосредоточена на Авдеевке и ее окрестностях. Тут была зафиксирована стрельба из минометов крупного калибра, а также из более легкого вооружения.

Напомним, террористические войска РФ не прекращают нарушать договоренности о деэскалации конфликта в зоне АТО. За прошлые сутки они открывали огонь 54 раза.