На Киевщине полицейского поймали на взятке

В сообщении говорится, что полицейский требовал и получил от гражданина 5000 гривен за непривлечение к административной ответственности.

Сообщается, что часть средств была передана злоумышленнику на банковскую карточку. Однако при получении второй части взятки недобросовестный правоохранитель был задержан органами прокуратуры.

По факту правонарушения осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины во вторник в Киеве задержали следователя одного из районных управлений полиции столицы.