На Ивано-Франковщине на некоторых участках ограничено движение грузового и крупногабаритного транспорта

Тут с девятого по 11 километр автодороги С 090203 Верхний Ясенев - Голов было подмыто земляное полотно. Дальше, на 11-м километре подмыта труба диаметром тысячу миллиметров.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, работы по ликвидации сложившейся ситуации будут проходить сегодня весь день.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве, с 16 мая до 20 августа, в районе станции метро "Нивки" ограничат движение транспорта в связи с реконструкцией транспортного узла на пересечении проспекта Победы и улицы Щербаковского.

В пресс-службе КГГА сообщают, что в рамках ремонтных работ с 16 мая будет ограничено движение транспорта на путепроводе возле станции метро " Нивки" в направлении центра города. Движение транспорта будет осуществляться по низовой части улице Победы.