Леонид Кучма прибыл в Минск на заседание ТКГ

В понедельник, 15 мая, тут состоится на заседание ТКГ. Как сообщила журналистам его пресс-секретарь Дарка Олифер, Кучма уже прибыл в аэропорт Минска.

Ожидается, что сегодня на заседании будет рассмотрен отчет по верификации списков лиц, не желающих возвращаться в так называемые республики. Это позволит разблокировать процесс освобождения заложников.

Также будут обсуждаться экологические и техногенные риски на Донбассе, возникшие из-за военной агрессии России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко вчера отметила, что сегоднядняя встреча очень важна. Сегодня представители Украины должны подвести итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников, - пояснила она.