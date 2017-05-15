12:32 15.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Леонид Кучма прибыл в Минск на заседание ТКГ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прибыл в Минск.

Леонид Кучма прибыл в Минск на заседание ТКГ

В понедельник, 15 мая, тут состоится на заседание ТКГ. Как сообщила журналистам его пресс-секретарь Дарка Олифер, Кучма уже прибыл в аэропорт Минска.

Ожидается, что сегодня на заседании будет рассмотрен отчет по верификации списков лиц, не желающих возвращаться в так называемые республики. Это позволит разблокировать процесс освобождения заложников.

Также будут обсуждаться экологические и техногенные риски на Донбассе, возникшие из-за военной агрессии России.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко вчера отметила, что сегоднядняя встреча очень важна. Сегодня представители Украины должны подвести итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников, - пояснила она.


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