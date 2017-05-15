Более десяти танковых снарядов выпущено в зоне АТО боевиками

В сообщении говорится, что атаки осуществлялись вблизи Горловки, Авдеевки и Каменки.

Отмечено, что собенностью вчерашних боевых действий стало то, что оккупанты активизировались в первой половине дня, сразу после рассвета. Неоднократно применялись минометы и танки. Выпущено было более 140 мин и более 10 танковых снарядов.

По словам А.Лысенко, 14 обстрелов из тяжелого вооружения осуществили боевики за прошедшие сутки.

Ранее УРА-Информ сообщал, что шесть военных в зоне АТО получили ранения.