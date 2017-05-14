В Украине ремонтируют самый большой военный корабль

Так, корабль под названием “Гетьтман Сагайдачный” сейчас продолжают ремонтировать на судоремонтном заводе Ильичевска. Эту информацию передали ранее в пресс-центре ВМС.

Как уточнил старший помощник главы данного фрегата А. Корецкий –в процессе проведения ремонтных работ в первую очередь предпримут действия, которые возможны при пребывании корабля в данном доке.

В основном планируется замена бортовой арматуры, покраска корпуса корабля, оценка рулевого устройства – подчеркнул также Корецкий. Ремонт обойдется в 15 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в одесский порт ранее приплыли корабли НАТО.