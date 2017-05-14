В Минске в понедельник обсудят дальнейшие шаги по освобождению заложников, - Ирина Геращенко

На ней стороны планируют обсудить дальнейшие шаги по освобождению заложников. Об этом в воскресенье на своей страничке в Facebook сообщила вице-спикер, представитель в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.

По ее словам, это будет важная встреча, где представители Украины должны подвести итоги верификации и двигаться дальше в вопросе освобождения заложников.

Вместе с тем политик подчеркнула, что из-за завтрашней встречи ей пришлось отказаться от участия в специальных слушаниях Совета Безопасности Организации объединенных наций на тему сексуальных преступлений во время конфликтов, где она планировала выступить. Поэтому завтра вместо Нью-Йорка я еду в Минск, - пояснила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Петр Порошенко на пресс-конференции заявил, что все 100% заключенных в украинских тюрьмах не хотят возвращаться на оккупированные территории в рамках обмена заложников.