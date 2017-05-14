07:16 14.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы призывают учредить праздник в честь "безвиза"

Украинские граждане П. Порошенко – главу государства – ранее призвали учредить новый госпраздник.

Украинцы призывают учредить праздник в честь

Так, это должен быть специальный праздник - в честь внедрения безвизового режима для Украины с ЕС. Подобная петиция недавно зарегистрирована на сайте таких петиций главе страны.

В документе речь идет о том, что на данном этапе в жизнь внедряется бесценная мечта народа: возвращение в семью народов Европы. Когда по итогам переговоров в течение десяти лет и еще пары лет проведения непростых реформ была получена либерализация режима виз с ЕС, люди сочли своим долгом перед следующими многими поколениями – учредить Государственный празник, который будет иметь название День Открытой Европы.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко 17-го мая должен прибыть в Страсбург, где подпишут безвиз.


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