Сегодня в Украине ожидаются сильные дожди и грозы

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

Как отмечается, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях и в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с.

В свою очередь температура в Киеве будет 12-14 градусов. Кроме того, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Таким образом, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует киевлянам и гостям столицы при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на левом берегу в украинской столице пошел снег с мокрым дождем. Впрочем, синоптики говорят, что никаких температурных рекордов ждать не стоит – холод не является чем-то аномальным.