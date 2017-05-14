На Львовщине с рельсов сошел поезд

В пресс-службе львовской ОГА сообщили, что вчера на одной из местных ж/д станций поезд сошел с рельсов.
В сообщении говорится, что на железнодорожной станции "Золочев" во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов.
Сообщается, что вагоны принадлежат ГП "Золочевское лесное хозяйство". Из них два были загружены лесом, а еще четыре вагона – пустые.
Отмечено, что в результате происшествия пострадавших нет, задержек движения поездов также не произошло.
Вагоны были поставлены на рельсы в течение последующих нескольких часов после инцидента.
Ранее УРА-Информ сообщал, что недавн поезд сошел с рельсов в Индии. Пострадали 18 человек.