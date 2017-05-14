03:25 14.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине с рельсов сошел поезд

В пресс-службе львовской ОГА сообщили, что вчера на одной из местных ж/д станций поезд сошел с рельсов.

На Львовщине с рельсов сошел поезд

В сообщении говорится, что на железнодорожной станции "Золочев" во Львовской области с рельсов сошли шесть товарных вагонов.

Сообщается, что вагоны принадлежат ГП "Золочевское лесное хозяйство". Из них два были загружены лесом, а еще четыре вагона – пустые.

Отмечено, что в результате происшествия пострадавших нет, задержек движения поездов также не произошло.

Вагоны были поставлены на рельсы в течение последующих нескольких часов после инцидента.

Ранее УРА-Информ сообщал, что недавн поезд сошел с рельсов в Индии. Пострадали 18 человек. 


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