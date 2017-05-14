Молдову накрыла непогода, в стране полностью остановилась железная дорога - ФОТО

В Молдове в субботу, 13 мая, начались сильные ливни, которые не прекращаются до сих пор.
В стране в результате непогода временно приостановили железнодорожное движение. Как сообщает пресс-служба Молдавской железной дороги, по состоянию на данный момент произошли существенные изменения в графике работы железной дороги страны.
Местным властям пришлось сегодня принять решение полностью приостановить движение поездов по всей республике.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе Ирана и Туркмении произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. В результате происшествия погибли три человека, 200 человек по меньшей мере получили ранения.
Эпицентр землетрясение располагался в 42 километрах от города Боджнурд.