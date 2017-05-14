Молдову накрыла непогода, в стране полностью остановилась железная дорога - ФОТО

В стране в результате непогода временно приостановили железнодорожное движение. Как сообщает пресс-служба Молдавской железной дороги, по состоянию на данный момент произошли существенные изменения в графике работы железной дороги страны.

Местным властям пришлось сегодня принять решение полностью приостановить движение поездов по всей республике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе Ирана и Туркмении произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. В результате происшествия погибли три человека, 200 человек по меньшей мере получили ранения.

Эпицентр землетрясение располагался в 42 километрах от города Боджнурд.