20:51 14.05.2017 | Общество | Новости
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Молдову накрыла непогода, в стране полностью остановилась железная дорога - ФОТО

В Молдове в субботу, 13 мая, начались сильные ливни, которые не прекращаются до сих пор.

Молдову накрыла непогода, в стране полностью остановилась железная дорога - ФОТО

В стране в результате непогода временно приостановили железнодорожное движение. Как сообщает пресс-служба Молдавской железной дороги, по состоянию на данный момент произошли существенные изменения в графике работы железной дороги страны.

Местным властям пришлось сегодня принять решение полностью приостановить движение поездов по всей республике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на границе Ирана и Туркмении произошло сильное землетрясение магнитудой 5,7 баллов. В результате происшествия погибли три человека, 200 человек по меньшей мере получили ранения.

Эпицентр землетрясение располагался в 42 километрах от города Боджнурд.


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