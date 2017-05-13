17:12 13.05.2017 | Общество | Новости
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В Турции автобус попал в ДТП: 20 погибших

В Турции в аварию попал автобус, который транспортировал пассажиров.

В Турции автобус попал в ДТП: 20 погибших

Так, данный автобус недавно перевернулся в провинции Мугла на территории Турции. По итогам данной аварии при участии автобуса 20 человек погибло. Эти сведения распространил губернатор указанной провинции 13-го мая – М. Амир Чичек.

По данным турецких изданий, в стране недавно перевернулся автобус и по итогам этой страшной аварии 20 человек погибли. При этом на момент аварии в транспортном средстве ехало 30 турецких туристов. Основная масса туристов – это женщины.

Как сообщал УРА-Информ, в городе Ровно 12-го мая было ДТП при участии пенсионеров и микроавтобуса. В итоге пожилые люди попали в больницу.


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