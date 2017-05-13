В продажу поступили дополнительные билеты на финал Евровидения

Так, фанатам предложено приобрести билеты в фан-зону – на финальную часть Евровидение-2017. Известно, что финал запланирован сегодня – 13-го мая, в городском МВЦ. Действо начинается в 22 часа вечера.

Эти сведения были распространены при помощи Facebook дистрибьютером Concert.ua. Сейчас можно еще купить билет в фан-зону концерта. Именно отсюда зрителям откроется отличный вид на артистов и сцену, будет возможность эмоционально погрузиться в шоу.

Как сообщал УРА-Информ, 13 мая в день проведения финальной части Евровидения – примерно 10-ть тысяч работников полиции станут охранять правопорядок в городе.