В Харькове арестован заместитель мэра

В сообщении говорится, что должностные лица Харьковского городского совета путем создания более 90 кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали в изготовлении правоустанавливающих документов и незаконно присваивали земли, принадлежащие территориальной общине города. Общая стоимость присвоенных земельных участков составила более 4 млрд грн.

Сообщается, что в связи с этим о подозрении в пособничестве в незаконном завладении земельными участками на территории города Харькова сообщено заместителю городского головы.

Относительно правонарушителя применена мера пресечения в виде содержания под стражей и определен залог в размере 30 млн грн.

В данный момент продолжается проведение следственных действий.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на сегодняшний день установлены личности 15 человек, причастных к волнениям в Днепре на 9 мая. Виновники столкновений задержаны.