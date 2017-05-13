13:20 13.05.2017 | Общество | Новости
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Эпидемия африканской чумы свиней вспыхивает в Польше

Межрегиональная экологическая организация “Зеленый Фронт” сообщает, что Европейская комиссия и ветеринарная инспекция Польши ужесточают противоэпизоотические меры в связи с учащением случаев АЧС в стране.

Эпидемия африканской чумы свиней вспыхивает в Польше

В сообщении говорится, что ветнадзор Польши расширяет карантинные зоны, увеличивает число проверок мер биологической безопасности свиноводческих хозяйств и налагает все больше штрафов.

Отмечено, что не смотря на отсутствие вспышек АЧС в домашних хозяйствах с сентября прошлого года, их число в стадах диких свиней продолжает расти и на текущий момент составляет 281 случай. Поэтому снижение численности кабанов до сих пор является для властей Польши одной из приоритетных задач.

Ранее УРА-Информ сообщал, что несколько жней наза на Киевщине зафиксируровали новую вспышку АЧС.


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