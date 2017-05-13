11:55 13.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Два дополнительных выходных будут у украинцев в июне

Минсоцполитики на своем официальном сайте опубликовало информацию о том, что в июне украинцев ожидают два дополнительных выходных.

Два дополнительных выходных будут у украинцев в июне

Официально сообщается, что в соответствии со статьей 73 КЗоТ Украины в 2017 году на предприятиях, в учреждениях и организациях работа не проводится, в частности, 4 июня – Троица и 28 июня - День Конституции Украины.

Кроме того, согласно части третьей статьи 67 КЗоТ Украины, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Таким образом, по графику пятидневной рабочей недели выходной 4 июня будет перенесен на понедельник 5 июня.

Ранее УРА-Информ сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы белорусских школ и начинать уроки не ранее девяти часов утра.


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