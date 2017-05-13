54 раза боевики обстреляли украинские позиции за прошлые сутки

В сообщении говорится, что боевики продолжили обстреливать опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Гранитного, Гнутово, Чермалыка и Новотроицкого. Там оккупанты в основном использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

На донецком направлении огонь открывался из минометов калибра 82 мм и 120 мм по нашим позициям в районе Новолуганского и Луганского. С 82-мм минометов били по окрестностям Авдеевки и Каменки.

Прошлым вечером российские террористические войска обстреляли из гранатометов различных систем украинские позиции у Новоалександровки и Крымского. Вблизи Новозвановки войска РФ били по позициям ВС Украины из крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов и 120-мм минометов.

В следствие многочисленных обстрелов, ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на сегодняшний день на Донбассе трудится 572 работника ОБСЕ.