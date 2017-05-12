В Украине установится умеренное тепло

На большую часть территории страны придет теплый воздух и установится умеренное тепло. Вместе с тем Укргидрометцентр отмечает, что ожидаются кратковременные дожди, днем на Закарпатье, в Карпатах и на Прикарпатье сильные дожди, местами грозы. Сухо будет лишь в большинстве южных, а ночью и в Донецкой и Луганской областях.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 метров за секунду. Температура воздуха днем установится в пределах 13-18 градусов.

В Киеве сегодня днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 14-16 градусов.

На западе Украины возможен кратковременный дождь, днем местами грозы. Ночная температура воздуха будет от 3 до 9 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

В северных регионах в пятницу днем пройдет кратковременный дождь. Ночью термометры покажут от 2 до 9 градусов тепла. Днем будет от 12 до 17 градусов со знаком плюс.

В центре страны днем также возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 3-10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14-21 градуса.

На востоке - кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет от 4 до 9 градусов выше нуля. Днем потеплеет до 12-19 градусов.

На юге Украины сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 4-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 15-22 градуса.

В Крыму без осадков. Температура воздуха ночью будет от 6 до 11 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 16-23 градуса.