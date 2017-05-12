15:17 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ

В нашей стране в течение первой недели мая ОРВИ заболели примерно 93 тысячи человек.

В Украине снизилась заболеваемость ОРВИ

Это – примерно на 31 процент меньше, чем фиксировалось еще неделей ранее. Эти сведения распространил Центр мониторинга болезней гриппа и ОРВИ в Facebook. Согласно этим сведениям – в течение первой майской недели 93 тысячи граждан заболели гриппом. Это – примерно на 31 процент меньше, чем было в предыдущую неделю.

По итогам заболевания в больницу доставлены пять тысяч граждан – или пять процентов от заболевших. Смерть от гриппа зафиксирована за неделю ни одна не была. Максимальное же число заболевших гриппом фиксировали именно на Киевщине.

Как сообщал УРА-Информ, в нашей стране в начале апреля от гриппа умер один гражданин.


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