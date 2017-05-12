В Киевской области полиция изъяла у местного жителя антиквариат и наркотики - ФОТО

Обыск в доме 44-летнего местного жителя проводился в рамках расследования уголовного дела по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, в доме подозреваемого были обнаружены около 50 грамм конопли, 60 грамм амфетамина, охотничье ружье, три обреза, шесть пистолетов, более трех сотен патронов различного калибра, две старинные иконы из дерева, коллекцию денежных купюр и монет.

В полиции также пояснили, что в конце 90-х годов мужчина отбывал наказание за изнасилование и умышленное убийство. После освобождения он продолжал поддерживать осужденных, отбывающих наказание. Тем самым имел определенное влияние на криминогенную обстановку в столичном регионе.

Сейчас назначен ряд экспертиз и решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Полицейские проверяют его на причастность к совершению ряда других тяжких преступлений с использованием огнестрельного и холодного оружия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице за нападение на валютный обменник задержали мужчину. Задержанный с металлическим баллончиком вошел в помещение обменника и угрожал кассиру. Потом злоумышленник забрал деньги и ушел, но вскоре его задержали.