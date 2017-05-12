14:14 12.05.2017 | Общество | Новости
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В Австрии было захвачено отделение банка

АPA сообщает, что в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль) неизвестный захватил отделение банка.

В Австрии было захвачено отделение банка

В сообщении говорится, что по предположению правоохранительных органов, в здании находятся заложники. Однако никаких требований захватчик пока не выдвигал.

По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия работает спецназ полиции и экстренные службы города.

Кроме того, в связи с происходящим, спецслужбами был организован кризисный штаб.

В данный момент в штабе пытаются выяснить мотивы захватчика.

Ранее УРА-Информ сообщал, что частный вертолет потерпел катастрофу неподалеку австрийской коммуны Ахенкирх. Три человека погибли.


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