В Австрии было захвачено отделение банка

АPA сообщает, что в австрийском городе Эрпфендорф (федеральная земля Тироль) неизвестный захватил отделение банка.
В сообщении говорится, что по предположению правоохранительных органов, в здании находятся заложники. Однако никаких требований захватчик пока не выдвигал.
По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. На месте происшествия работает спецназ полиции и экстренные службы города.
Кроме того, в связи с происходящим, спецслужбами был организован кризисный штаб.
В данный момент в штабе пытаются выяснить мотивы захватчика.
Ранее УРА-Информ сообщал, что частный вертолет потерпел катастрофу неподалеку австрийской коммуны Ахенкирх. Три человека погибли.