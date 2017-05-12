14:31 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину ждет безвиз со 100 странами в ближайшем будущем – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что сейчас ведутся переговоры с 27 странами по визовой либерализации.

Украину ждет безвиз со 100 странами в ближайшем будущем – Климкин

Министр сообщает, что в ближайшем будущем есть шанс, что украинцы смогут ездить без виз в 100 стран.

В сообщении также говорится, что с 11 странами есть планы об открытии безвизового режима в ближайшие недели и месяцы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера Совет министров ЕС одобрил безвизовый режим для украинского государства. Глава МИД Украины поблагодарил европейских партнеров за поддержку нашей страны.


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