Украину ждет безвиз со 100 странами в ближайшем будущем – Климкин

Министр сообщает, что в ближайшем будущем есть шанс, что украинцы смогут ездить без виз в 100 стран.

В сообщении также говорится, что с 11 странами есть планы об открытии безвизового режима в ближайшие недели и месяцы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера Совет министров ЕС одобрил безвизовый режим для украинского государства. Глава МИД Украины поблагодарил европейских партнеров за поддержку нашей страны.