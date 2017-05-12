Украина и Израиль увеличили частоту авиарейсов между странами

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной авиационной службы Украины.

Как отмечается, авиационными властями Украины и Республики Израиль достигнута договоренность об увеличении частоты рейсов на маршруте Киев - Тель-Авив до 31 рейсов в неделю для каждой стороны.

Также до 14 рейсов в неделю увеличена частота рейсов на маршрутах между другими пунктами на территории стран.

"Ограничений по пунктам прилета / вылета между странами нет. Также существует возможность назначать несколько авиаперевозчиков с каждой стороны", - говорится в сообщени

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее рейсы самолетов в аэропортах восточных областей Украины отменены из-за непогоды.