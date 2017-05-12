Ученые ожидают экологической катастрофы от строительства Керченского моста

Так, серьезный урон будет нанесен в случае работ по укреплению морских берегов. Аналог убытков будет составлять примерно десять миллиардов гривен. Эти сведения распространили в прокуратуре Республики Крым.

В Институте водных проблем НАН Украины уже озвучили примерные убытки, которые могут быть нанесены окружающей среде сразу двух украинских морей - при продолжении строительства там Керченского моста. Прокуратура уже начала заниматься производством из-за нарушения правил экобезопасности при создании транспортного перехода к Крыму – через Керченский пролив.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители Керчи жаловались на то, что будут сносить дома в местах, где хотят строить Керченский мост.